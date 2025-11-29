Маккиннон возглавил гонку снайперов НХЛ с 19 шайбами в 24 играх, обогнав Гики (18). Капризов — 3-й с 16 голами, Кросби, Маршанд, Джарвис и Робертсон делят 4-е место с 15

На счету 30-летнего канадца 41 (19+22) очко в 24 играх в текущем сезоне.
Он единолично возглавил гонку снайперов лиги, обогнав форварда «Бостона» Моргана Гики (18 голов в 26 играх).
На третьем месте идет форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 16 шайбами в 25 играх.
Четвертое место делят 4 игрока — Сидни Кросби («Питтсбург», 15 в 23), Брэд Маршанд («Флорида», 15 в 23), Сет Джарвис («Каролина», 15 в 24) и Джейсон Робертсон («Даллас», 15 в 25).
