Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.61
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
6.73
Хоккей. НХЛ
22:00
Рейнджерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.41
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2

Маккиннон возглавил гонку снайперов НХЛ с 19 шайбами в 24 играх, обогнав Гики (18). Капризов — 3-й с 16 голами, Кросби, Маршанд, Джарвис и Робертсон делят 4-е место с 15

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:3 Б).

Источник: Спортс"

На счету 30-летнего канадца 41 (19+22) очко в 24 играх в текущем сезоне.

Он единолично возглавил гонку снайперов лиги, обогнав форварда «Бостона» Моргана Гики (18 голов в 26 играх).

На третьем месте идет форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 16 шайбами в 25 играх.

Четвертое место делят 4 игрока — Сидни Кросби («Питтсбург», 15 в 23), Брэд Маршанд («Флорида», 15 в 23), Сет Джарвис («Каролина», 15 в 24) и Джейсон Робертсон («Даллас», 15 в 25).

