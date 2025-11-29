Шефер забросил 8 шайб в первых 25 играх в НХЛ и побил рекорд Бобби Орра для защитников в возрасте до 20 лет на таком отрезке

Забросив 8 шайб в первых 25 играх в лиге, первый номер драфта-2025 побил рекорд для защитников в возрасте до 20 лет на таком отрезке. Он был установлен Бобби Орром (1966/67, «Бостон», 7 шайб в 25 играх).