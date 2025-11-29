Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.61
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
6.73
Хоккей. НХЛ
22:00
Рейнджерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.41
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2

Шефер забросил 8 шайб в первых 25 играх в НХЛ и побил рекорд Бобби Орра для защитников в возрасте до 20 лет на таком отрезке

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б) и был признан второй звездой.

На счету 18-летнего канадца стало 18 (8+10) очков в 25 играх в текущем сезоне при полезности «+9» и среднем времени на льду 23:19.

Забросив 8 шайб в первых 25 играх в лиге, первый номер драфта-2025 побил рекорд для защитников в возрасте до 20 лет на таком отрезке. Он был установлен Бобби Орром (1966/67, «Бостон», 7 шайб в 25 играх).

По очкам для 18-летних защитников в первых 25 играх в лиге (18) Шефер обогнал Орра (17, 1966/67, «Бостон») и Аарона Экблада (17, 2014/15, «Флорида») и делит 2-е место в истории с Рэем Бурком (18, 1979/80, «Бостон»). Лучший результат у Фила Хаусли (20, 1982/83, «Баффало»).