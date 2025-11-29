Вратарь «Анахайма» Достал выбыл на 2−3 недели из-за травмы. Хуссо впервые в сезоне сыграл за «Дакс» — пропустил 4 шайбы от «Лос-Анджелеса» и выиграл серию буллитов

В текущем сезоне НХЛ 25-летний чех провел 17 игр в регулярном чемпионате — 11 побед и 6 поражений при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,81.
Клуб вызвал из АХЛ 30-летнего Вилле Хуссо. Матч против «Лос-Анджелеса» (5:4 Б) стал для финна первым за «Дакс» в этом сезоне.
Он отразил 23 из 27 бросков и записал в актив победу за счет удачной серии буллитов, в которой не пропустил после 2 попыток «Кингс».
Таким образом, пока Достал будет восстанавливаться, вратарский тандем «Анахайма» составят Петр Мразек и Хуссо.