Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.64
X
4.32
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.61
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.00
П2
6.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2

Вратарь «Анахайма» Достал выбыл на 2−3 недели из-за травмы. Хуссо впервые в сезоне сыграл за «Дакс» — пропустил 4 шайбы от «Лос-Анджелеса» и выиграл серию буллитов

Вратарь «Анахайма» Лукаш Достал пропустит 2−3 недели из-за травмы верхней части тела.

В текущем сезоне НХЛ 25-летний чех провел 17 игр в регулярном чемпионате — 11 побед и 6 поражений при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,81.

Клуб вызвал из АХЛ 30-летнего Вилле Хуссо. Матч против «Лос-Анджелеса» (5:4 Б) стал для финна первым за «Дакс» в этом сезоне.

Он отразил 23 из 27 бросков и записал в актив победу за счет удачной серии буллитов, в которой не пропустил после 2 попыток «Кингс».

Таким образом, пока Достал будет восстанавливаться, вратарский тандем «Анахайма» составят Петр Мразек и Хуссо.