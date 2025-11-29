Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
0
:
Эдмонтон
4
П1
57.00
X
19.00
П2
1.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Сан-Хосе
П1
1.50
X
5.40
П2
5.48
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Ванкувер
П1
1.93
X
4.68
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Динамо Мн
П1
3.01
X
4.23
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Сочи
П1
1.71
X
4.30
П2
4.39
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
7
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Автомобилист
4
П1
X
П2

Жамнов о дебюте Георгиева за «Спартак»: «Нужна адаптация, он прилетел только 5 дней назад. Загидулин много вытащил в последних играх, усталость накопилась у него»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о дебюте вратаря Александра Георгиева за красно-белых в матче против «Лады» (5:4) в FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— Сегодня состоялся дебют Александра Георгиева. Согласитесь, что еще сказывается акклиматизация? В одних моментах он играл здорово — видно, что играл в НХЛ, но в некоторых эпизодах играл неуверенно.

— Соглашусь. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что ему нужна адаптация, он только прилетел пять дней назад. И до этого, особой игровой практики и тренировочного процесса у него не было.

Все это сказывается, он сам хочет через игры быстрее обрести и найти уверенность. Мы это только приветствуем и постараемся ему помочь, чтобы он как можно быстрее вышел на свой уровень.

— Прошлые два матча хорошо отыграл Загидулин.

— Согласен, что в последних двух играх он вытащил очень много моментов и держал нас в тонусе. Эти две победы — и его огромная заслуга, но просто он провел пять матчей подряд. И, конечно, усталость накопилась, мы все это понимаем, — сказал Алексей Жамнов.

Спорный дебют Георгиева в «Спартаке»: явная ошибка, 4 шайбы, итоговая победа.