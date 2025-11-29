Серавалли о Куинне Хьюзе: «Хотел бы “Нью-Джерси” заполучить его? Конечно. Но если Куинн будет играть в первой бригаде большинства, чем будет заниматься Люк?»

«Я понимаю, все в восторге от идеи воссоединения трех братьев. Но я также считаю, что их совмещение не будет таким гладким, как все надеются. Хотел бы “Нью-Джерси” заполучить его? Конечно, это так. Но если Куинн Хьюз будет играть в первой бригаде большинства, то чем тогда будет заниматься Лук Хьюз?