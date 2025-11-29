Ричмонд
Галимов заработает 200 тысяч рублей в «Динамо» за месяц по просмотровому контракту. Гусев получил 150 тысяч в августе («Матч ТВ»)

Как информирует «Матч ТВ», Ансель Галимов заработает 200 тысяч рублей по условиям просмотрового контракта с московским «Динамо». Ранее появилась информация, что бело-голубые заключили соглашение с 34-летним нападающим до 30 декабря.

Также сообщается, что в августе нападающий Никита Гусев получил от «Динамо» 150 тысяч рублей по просмотровому контракту. После этого с форвардом подписали полноценное соглашение.

Напомним, 21 ноября «Авангард» и Галимов расторгли контракт по соглашению сторон. Ансель перешел в омский клуб 18 сентября и провел 16 матчей в этом FONBET Чемпионате КХЛ, набрав 2 (1+1) очка при полезности «минус 2».