Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
0
:
Эдмонтон
4
Все коэффициенты
П1
57.00
X
19.00
П2
1.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.40
П2
5.48
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.68
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.01
X
4.23
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.30
П2
4.39
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
7
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Автомобилист
4
П1
X
П2

Кучеров набрал очки в 9-м матче подряд — 0+3 против «Рейнджерс». У Никиты 32 балла в 23 играх сезона НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал 3 голевых паса в матче против «Рейнджерс» (4:1), набрав очки в 9-й игре подряд в этом сезоне НХЛ.

Источник: Спортс"

Форвард нанес 3 броска в створ, сделал 1 силовой и набрал показатель полезности «плюс 3» за 21:40 на льду.

Кучеров продлил свою результативную серию до 9 матчей. На этом отрезке у россиянина 18 (4+14) очков.

Всего на счету Никиты теперь 32 (11+18) очка в 23 матчах сезона.

