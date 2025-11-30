Кучеров набрал очки в 9-м матче подряд — 0+3 против «Рейнджерс». У Никиты 32 балла в 23 играх сезона НХЛ

Форвард нанес 3 броска в створ, сделал 1 силовой и набрал показатель полезности «плюс 3» за 21:40 на льду.
Кучеров продлил свою результативную серию до 9 матчей. На этом отрезке у россиянина 18 (4+14) очков.
Всего на счету Никиты теперь 32 (11+18) очка в 23 матчах сезона.
