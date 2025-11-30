Мичков забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 13 очков в 24 играх

На счету 20-летнего россиянина стало 13 (7+6) очков в 24 играх при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 14:44.
Сегодня Мичков (12:57, «+1») реализовал 1 из 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием и получил малый штраф.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:3).
