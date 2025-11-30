Ричмонд
Все проекты
Кросби вошел в топ-15 лучших снайперов в истории НХЛ с 641 голом, обогнав Андрейчука. До идущего 14-м Шенахана — 15 шайб

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:7).

Источник: Спортс"

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 27 (16+11) очков в 24 играх.

За карьеру в рамках регулярок — 1714 (641+1073) баллов в 1376 матчах.

Кросби вошел в топ-15 лучших снайперов в истории лиги, обогнав Дэйва Андрейчука (640 шайб в 1639 играх) лиги.

На 14-м месте идет Брендан Шенахан (656 в 1524), рекордом владеет Александр Овечкин («Вашингтон», 908 в 1516).

