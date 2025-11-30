Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
3
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.80
П2
20.00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

Овечкин проводит 1517-й матч в регулярках НХЛ, он вышел на 22-е место в истории лиги. Только Бернс из «Колорадо» впереди среди действующих игроков — 1522

Для 40-летнего капитана «Вашингтона» Александра Овечкина матч против «Айлендерс» (1:0, первый период) стал 1517-м в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Россиянин отметился голевым пасом на 8-й минуте.

Источник: Спортс"

Таким образом, Овечкин вышел на 22-е место в истории НХЛ по количеству матчей в регулярках, обойдя Мэтта Каллена. Среди действующих игроков опережает Александра по этому показателю только 40-летний защитник «Колорадо» Брент Бернс, на счету которого 1522 матча.

Таким образом, Овечкин вышел на 22-е место в истории НХЛ по количеству матчей в регулярках, обойдя Мэтта Каллена. Среди действующих игроков опережает Александра по этому показателю только 40-летний защитник «Колорадо» Брент Бернс, на счету которого 1522 матча.

Рекорд лиги принадлежит Патрику Марло (1779), рекорд среди европейских игроков — Яромиру Ягру (1733).

