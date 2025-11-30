Овечкин проводит 1517-й матч в регулярках НХЛ, он вышел на 22-е место в истории лиги. Только Бернс из «Колорадо» впереди среди действующих игроков — 1522

Для 40-летнего капитана «Вашингтона» Александра Овечкина матч против «Айлендерс» (1:0, первый период) стал 1517-м в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Россиянин отметился голевым пасом на 8-й минуте.
Таким образом, Овечкин вышел на 22-е место в истории НХЛ по количеству матчей в регулярках, обойдя Мэтта Каллена. Среди действующих игроков опережает Александра по этому показателю только 40-летний защитник «Колорадо» Брент Бернс, на счету которого 1522 матча.
Рекорд лиги принадлежит Патрику Марло (1779), рекорд среди европейских игроков — Яромиру Ягру (1733).