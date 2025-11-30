Овечкин забил 909-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 986-й, до рекорда Гретцки — 30 шайб

Россиянин на 60-й минуте забросил шайбу в пустые ворота. Также на его счету голевая передача.
Этот гол стал 909-м в регулярных чемпионатах НХЛ для Александра и 986-м в лиге с учетом плей-офф.
Овечкин по этому показателю занимает 2-е место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).
Теперь на счету Александра 25 (12+13) очков в 26 матчах текущего сезона.
