2-й период
Даллас
3
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.68
П2
23.00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

Овечкин забил 909-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 986-й, до рекорда Гретцки — 30 шайб

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в ворота «Айлендерс» (4:1) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Россиянин на 60-й минуте забросил шайбу в пустые ворота. Также на его счету голевая передача.

Этот гол стал 909-м в регулярных чемпионатах НХЛ для Александра и 986-м в лиге с учетом плей-офф.

Овечкин по этому показателю занимает 2-е место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

Теперь на счету Александра 25 (12+13) очков в 26 матчах текущего сезона.

