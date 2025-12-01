Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
3
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.60
П2
19.00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

Овечкин забросил 68-ю шайбу в пустые ворота — в матче с «Айлендерс». У Гретцки 56 таких голов, у Кросби и Маршанда — по 39

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол на последней минуте матча против «Айлендерс» (4:1) — это 68-й гол россиянина в пустые ворота за карьеру в НХЛ. Александр лидирует по этому показателю.

Источник: Sports

2-е место занимает Уэйн Гретцки, на счету которого 56 голов в пустые ворота, 3-й — Мариан Госса (40). У Сидни Кросби («Питтсбург») и Брэда Маршанда («Флорида») по 39 таких шайб.

Овечкин забил 909-й гол в НХЛ — в пустые ворота «Айлендерс». С учетом плей-офф — 986-я шайба, до рекорда Гретцки — 30.

