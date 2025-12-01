Овечкин забросил 68-ю шайбу в пустые ворота — в матче с «Айлендерс». У Гретцки 56 таких голов, у Кросби и Маршанда — по 39

2-е место занимает Уэйн Гретцки, на счету которого 56 голов в пустые ворота, 3-й — Мариан Госса (40). У Сидни Кросби («Питтсбург») и Брэда Маршанда («Флорида») по 39 таких шайб.
Овечкин забил 909-й гол в НХЛ — в пустые ворота «Айлендерс». С учетом плей-офф — 986-я шайба, до рекорда Гретцки — 30.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше