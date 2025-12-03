Овечкин сделал 2 ассиста в матче с «Лос-Анджелесом» и стал 2-й звездой. У него 27 очков в 27 играх в сезоне

40-летний россиянин был признан второй звездой встречи. На счету форварда стало 27 (12+15) очков в 27 играх в этом сезоне.
Текущая результативная серия — 5 игр (2+5 на отрезке).
Сегодня Овечкин (16:46, нейтральная полезность) также отметился 2 бросками в створ и допустил 1 потерю.
