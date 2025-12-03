Овечкин и «Вашингтон» остались на льду после игры с «Кингс», чтобы пожать руку Копитару. Этот сезон — последний для словенца в НХЛ

После окончания встречи Александр Овечкин попросил одноклубников остаться на льду, чтобы пожать руку капитану «Кингс» Анже Копитару, который завершит карьеру после этого сезона. Хоккеисты по очереди подъехали к словенцу и поблагодарили его за игру.
Копитар выступает в НХЛ с 2006 года. На его счету 1292 (445+847) очка за 1476 матчей в регулярных чемпионатах и два Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса» (2012, 2014).
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше