Овечкин о рукопожатиях «Вашингтона» с Копитаром: «Мы проявили уважение и поздравили его с окончанием потрясающей карьеры. Грустный момент, но такова жизнь»

Российский форвард попросил одноклубников остаться на льду, чтобы пожать руку капитану «Кингс» Анже Копитару, который завершит карьеру после этого сезона.
"Мы просто хотели поздравить его с окончанием потрясающей карьеры. Конечно, это грустный момент, но такова жизнь. Я желаю ему всего наилучшего.
Это, конечно, проявление уважения. Да, мы играем друг против друга, но после финальной сирены хотели выразить ему уважение за все, что он сделал для хоккея и НХЛ", — сказал Овечкин.
«Вашингтон» выиграл 5 матчей подряд — самая длинная серия в сезоне для клуба. Команда идет 3-й на Востоке.
