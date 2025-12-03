Ричмонд
Овечкин о рукопожатиях «Вашингтона» с Копитаром: «Мы проявили уважение и поздравили его с окончанием потрясающей карьеры. Грустный момент, но такова жизнь»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал эпизод, случившийся после окончания игры регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:1).

Источник: Спортс"

Российский форвард попросил одноклубников остаться на льду, чтобы пожать руку капитану «Кингс» Анже Копитару, который завершит карьеру после этого сезона.

"Мы просто хотели поздравить его с окончанием потрясающей карьеры. Конечно, это грустный момент, но такова жизнь. Я желаю ему всего наилучшего.

Это, конечно, проявление уважения. Да, мы играем друг против друга, но после финальной сирены хотели выразить ему уважение за все, что он сделал для хоккея и НХЛ", — сказал Овечкин.

«Вашингтон» выиграл 5 матчей подряд — самая длинная серия в сезоне для клуба. Команда идет 3-й на Востоке.

