Овечкин забил 910-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 987-й, до рекорда Гретцки — 29 шайб

40-летний форвард на девятой минуте первого периода после добивания забил вратарю «Шаркс» Ярославу Аскарову.
Этот гол стал 910-м в регулярных чемпионатах НХЛ для форварда и 987-м в лиге с учетом плей-офф.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).
В этом сезоне Александр набрал 28 (13+15) очков в 28 матчах чемпионата.
