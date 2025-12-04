Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
0
:
Юта
2
Все коэффициенты
П1
8.00
X
6.10
П2
1.33
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
0
:
Вашингтон
5
Все коэффициенты
П1
68.00
X
16.00
П2
1.03
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.94
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.41
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
3
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
4
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2

Овечкин забил 910-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 987-й, до рекорда Гретцки — 29 шайб

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Сан-Хосе» (2:0, первый период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

40-летний форвард на девятой минуте первого периода после добивания забил вратарю «Шаркс» Ярославу Аскарову.

Этот гол стал 910-м в регулярных чемпионатах НХЛ для форварда и 987-м в лиге с учетом плей-офф.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

В этом сезоне Александр набрал 28 (13+15) очков в 28 матчах чемпионата.

