Овечкин сделал дубль и стал 2-й звездой матча с «Сан-Хосе». Капитан «Вашингтона» набрал 29 очков в 28 играх сезона НХЛ

Первой звездой стал форвард «Кэпиталс» Райан Леонард (2+2), третьей — вратарь команды Чарли Линдгрен (22 отраженных броска из 23).
В матче против «Шаркс» Овечкин также набрал показатель полезности «плюс 1», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 16:33 (3:42 — в большинстве).
После дубля на счету нападающего теперь 911 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
В нынешнем сезоне Александр имеет в активе 29 (14+15) очков при полезности плюс 10 в 28 матчах чемпионата НХЛ.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше