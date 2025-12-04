Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.88
П2
1.62
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.34
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
7.41
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Юта
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Вашингтон
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
3
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
4
:
Торпедо
5
П1
X
П2

Овечкин сделал дубль и стал 2-й звездой матча с «Сан-Хосе». Капитан «Вашингтона» набрал 29 очков в 28 играх сезона НХЛ

40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (2+0) очка и был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (7:1).

Источник: Спортс"

Первой звездой стал форвард «Кэпиталс» Райан Леонард (2+2), третьей — вратарь команды Чарли Линдгрен (22 отраженных броска из 23).

В матче против «Шаркс» Овечкин также набрал показатель полезности «плюс 1», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 16:33 (3:42 — в большинстве).

После дубля на счету нападающего теперь 911 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

В нынешнем сезоне Александр имеет в активе 29 (14+15) очков при полезности плюс 10 в 28 матчах чемпионата НХЛ.

