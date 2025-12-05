Ричмонд
1-й период
Лос-Анджелес
0
:
Чикаго
0
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.30
П2
3.62
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
1
:
Миннесота
0
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.85
П2
5.12
Хоккей. НХЛ
2-й период
Эдмонтон
4
:
Сиэтл
2
Все коэффициенты
П1
1.18
X
14.00
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
буллиты
Коламбус
6
:
Детройт
5
Все коэффициенты
П1
17.00
X
1.06
П2
17.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.30
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.40
П2
1.86
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.01
X
4.54
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
6
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
1
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Сочи
2
П1
X
П2

Малкин набрал 2+1 в матче с «Тампой» (победный гол — на 58-й минуте) и стал 1-й звездой. У него 29 очков в 26 играх в сезоне

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:3).

Гол 39-летнего россиянина на 58-й минуте принес «Пингвинс» победу.

В текущем сезоне в активе нападающего стало 29 (8+21) очков в 26 играх при полезности «+5».

Сегодня Малкин (15:54, «+2») реализовал 2 из 3 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и показал 17% эффективности на вбрасываниях (выиграл 1 из 6).

