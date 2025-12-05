Малкин набрал 2+1 в матче с «Тампой» (победный гол — на 58-й минуте) и стал 1-й звездой. У него 29 очков в 26 играх в сезоне

Гол 39-летнего россиянина на 58-й минуте принес «Пингвинс» победу.
В текущем сезоне в активе нападающего стало 29 (8+21) очков в 26 играх при полезности «+5».
Сегодня Малкин (15:54, «+2») реализовал 2 из 3 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и показал 17% эффективности на вбрасываниях (выиграл 1 из 6).
