Кучеров набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» при 10 бросках и стал 3-й звездой, его 2-й гол на 59:05 отменили из-за паса рукой. У Никиты 34 очка в 25 играх в сезоне

На 59:05 32-летний россиянин забил второй гол. После видеопросмотра шайбу отменили из-за паса рукой у его одноклубника Брэндона Хэйгла.
В текущем сезоне у Кучерова стало 34 (12+22) очка в 25 играх при полезности «+6».
Сегодня Никита (24:32, «минус 1») отметился 10 бросками в створ и допустил 4 потери.
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше