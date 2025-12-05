Панарин — 8-й россиянин в истории НХЛ с 900+ очками за карьеру. До идущего на 7-м месте в списке Дацюка — 18 баллов

В активе 34-летнего россиянина стало 30 (9+21) баллов в 29 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.
За карьеру в лиге в рамках регулярок — 900 (311+589) очков в 781 игре.
Панарин стал 8-м игроком из России в истории НХЛ, достигнувшим такой отметки.
Его опережают Александр Овечкин («Вашингтон», 1652 балла в 1519 играх), Евгений Малкин («Питтсбург», 1375 в 1239), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Никита Кучеров («Тампа», 1028 в 828) и Павел Дацюк (918 в 953).
