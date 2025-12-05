Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.30
П2
1.93
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.86
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.54
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.50
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
9
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
6
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
6
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
1
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2

Панарин — 8-й россиянин в истории НХЛ с 900+ очками за карьеру. До идущего на 7-м месте в списке Дацюка — 18 баллов

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в пустые ворота и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:2).

В активе 34-летнего россиянина стало 30 (9+21) баллов в 29 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.

За карьеру в лиге в рамках регулярок — 900 (311+589) очков в 781 игре.

Панарин стал 8-м игроком из России в истории НХЛ, достигнувшим такой отметки.

Его опережают Александр Овечкин («Вашингтон», 1652 балла в 1519 играх), Евгений Малкин («Питтсбург», 1375 в 1239), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Никита Кучеров («Тампа», 1028 в 828) и Павел Дацюк (918 в 953).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше