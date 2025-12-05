Макдэвид с 3+1, Малкин с 2+1 и Барзэл с 1+2 против «Колорадо» — звезды дня в НХЛ

Третья звезда — форвард «Айлендерс» Мэтью Барзэл, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Колорадо» (6:3). Поражение стало для «Эвеланш» первым в основное время за 18 последних игр.
Вторая звезда — форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин с 3 (2+1) очками в матче с «Тампой» (4:3). Он вышел на 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
Первая звезда — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 4 (3+1) очками в матче с «Сиэтлом» (9:4). Хет-трик в игре регулярки стал для нападающего первым с октября 2022 года и 13-м в карьере.
