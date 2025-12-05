Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.30
П2
1.93
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.86
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.54
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.50
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
9
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
6
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
6
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
1
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2

Макдэвид с 3+1, Малкин с 2+1 и Барзэл с 1+2 против «Колорадо» — звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.

Источник: Спортс"

Третья звезда — форвард «Айлендерс» Мэтью Барзэл, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Колорадо» (6:3). Поражение стало для «Эвеланш» первым в основное время за 18 последних игр.

Вторая звезда — форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин с 3 (2+1) очками в матче с «Тампой» (4:3). Он вышел на 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Первая звезда — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 4 (3+1) очками в матче с «Сиэтлом» (9:4). Хет-трик в игре регулярки стал для нападающего первым с октября 2022 года и 13-м в карьере.

