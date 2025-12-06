Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.10
П2
4.86
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.50
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.36
П2
2.14
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.57
X
4.35
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.30
П2
1.94
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
2
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Овечкин обратился к тулякам в честь открытия праздничной ели: «Ваш город — щит России. В восторге от того, как тульский край превращается в спортивную столицу»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к тулякам в честь открытия праздничной ели в центре города.

Источник: Спортс"

"Дорогие туляки! Ваш город — настоящий щит России. Вы замечательные, талантливые люди.

Я в восторге от того, как тульский край превращается в спортивную столицу: хоккей здесь совершил невероятный рывок. Это ваша общая победа — рад открыть вместе с вами новый сезон катка.

На таких катках рождается любовь к хоккею, а новогодняя атмосфера и ваша новая елка — просто огонь. Желаю всем легкого льда!" — сказал Овечкин в обращении.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше