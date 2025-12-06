Овечкин обратился к тулякам в честь открытия праздничной ели: «Ваш город — щит России. В восторге от того, как тульский край превращается в спортивную столицу»

"Дорогие туляки! Ваш город — настоящий щит России. Вы замечательные, талантливые люди.
Я в восторге от того, как тульский край превращается в спортивную столицу: хоккей здесь совершил невероятный рывок. Это ваша общая победа — рад открыть вместе с вами новый сезон катка.
На таких катках рождается любовь к хоккею, а новогодняя атмосфера и ваша новая елка — просто огонь. Желаю всем легкого льда!" — сказал Овечкин в обращении.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше