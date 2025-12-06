Барбашев забил 10-й гол в сезоне — «Нью-Джерси» в пустые ворота. У него 23 очка в 27 играх

На счету 29-летнего нападающего стало 23 (10+13) очка в 27 играх в прошлом сезоне при полезности «+7».
Сегодня Барбашев (16:11, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ, отметился 1 блоком, 1 силовым приемом и 1 перехватом.
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:0), поразив пустые ворота.
