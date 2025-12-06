Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
0
:
Вашингтон
1
Все коэффициенты
П1
4.92
X
4.81
П2
1.63
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
0
:
Юта
1
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.30
П2
1.67
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас
2
:
Сан-Хосе
1
Все коэффициенты
П1
1.19
X
5.32
П2
37.00
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.57
X
4.35
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.30
П2
1.94
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
2
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Барбашев забил 10-й гол в сезоне — «Нью-Джерси» в пустые ворота. У него 23 очка в 27 играх

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:0), поразив пустые ворота.

На счету 29-летнего нападающего стало 23 (10+13) очка в 27 играх в прошлом сезоне при полезности «+7».

Сегодня Барбашев (16:11, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ, отметился 1 блоком, 1 силовым приемом и 1 перехватом.