Вратарь «Вегаса» Шмид сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 24 броска «Нью-Джерси». Харт не попал в заявку «Голден Найтс» из-за травмы

25-летний швейцарец отразил все 24 броска по своим воротам. Шатаут стал для него вторым в этом сезоне (10 побед в 16 играх, 90,3%, 2,35).
Шмид стал основным вратарем «Вегаса» после травмы Эдина Хилла, не играющего с 20 октября из-за травмы нижней части тела.
Новый голкипер «Голден Найтс» Картер Харт не попал в заявку на матч с «Девилс» — у него тоже травма нижней части тела. Пока ожидается, что он выбыл на несколько дней.
Таким образом, клуб был вынужден вызвать 23-летнего Йеспера Викмана из фарм-клуба в АХЛ — «Хендерсона».
Харт дебютировал за «Вегас», сыграв в НХЛ впервые с января 2024 года. Вратарь пропустил 3 гола от «Чикаго» (в том числе после ошибки на выходе) и выиграл серию буллитов.