Коваленко об идее Третьяка пригласить «Вашингтон» в РФ: «Уровень ее реализации — президенты стран. Нужно политическое давление на НХЛ со стороны Трампа»

— Прошла информация, что ФХР может попробовать в честь 80-летия нашего хоккея следующей зимой пригласить на традиционный декабрьский турнир как раз «Вашингтон». Что думаете?
— Это очень красивая идея — и полезная как для России, так и для всего мирового хоккея. Наверное, это и отличный стимул для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина продлить его феноменальную карьеру.
Другой вопрос — насколько идея реалистична?
— Ваш ответ?
— Думаю, уровень ее реализации — президенты наших стран. Декабрь — самое насыщенное время в НХЛ, регулярный чемпионат набирает ход. Вывезти в такой ситуации команду НХЛ на три матча в Старый Свет — мягко говоря, не легко. НХЛ — жесткая коммерческая лига, поэтому будет очень серьезный ценник.
Скорее всего такие моменты должны решаться летом, когда составляется расписание сезона НХЛ. Тут нужно политическое давление на НХЛ — со стороны того же Трампа, который, насколько известно, симпатизирует «Вашингтону».
— Как оцените вероятность такого события?
— Для всего нашего хоккея это было бы очень круто. Думаю, все в России двумя руками — «за».
Да, сегодня идея воспринимается скорее как фантастика. Но в нашем мире все стремительно меняется и кто знает, что будет завтра? — сказал олимпийский чемпион.