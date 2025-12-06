Ричмонд
Коваленко об идее Третьяка пригласить «Вашингтон» в РФ: «Уровень ее реализации — президенты стран. Нужно политическое давление на НХЛ со стороны Трампа»

Андрей Коваленко оценил вероятность приезда «Вашингтона» на турнир в Россию.

Источник: Спортс"

— Прошла информация, что ФХР может попробовать в честь 80-летия нашего хоккея следующей зимой пригласить на традиционный декабрьский турнир как раз «Вашингтон». Что думаете?

— Это очень красивая идея — и полезная как для России, так и для всего мирового хоккея. Наверное, это и отличный стимул для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина продлить его феноменальную карьеру.

Другой вопрос — насколько идея реалистична?

— Ваш ответ?

— Думаю, уровень ее реализации — президенты наших стран. Декабрь — самое насыщенное время в НХЛ, регулярный чемпионат набирает ход. Вывезти в такой ситуации команду НХЛ на три матча в Старый Свет — мягко говоря, не легко. НХЛ — жесткая коммерческая лига, поэтому будет очень серьезный ценник.

Скорее всего такие моменты должны решаться летом, когда составляется расписание сезона НХЛ. Тут нужно политическое давление на НХЛ — со стороны того же Трампа, который, насколько известно, симпатизирует «Вашингтону».

— Как оцените вероятность такого события?

— Для всего нашего хоккея это было бы очень круто. Думаю, все в России двумя руками — «за».

Да, сегодня идея воспринимается скорее как фантастика. Но в нашем мире все стремительно меняется и кто знает, что будет завтра? — сказал олимпийский чемпион.

