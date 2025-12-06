Ричмонд
Ресторанный критик Милнер стал запасным вратарем «Вашингтона» в матче с «Анахаймом». Клуб подписал бывшего голкипера своей системы из-за травмы Линдгрена

«Вашингтон» подписал пробный контракт с 35-летним бывшим вратарем своей системы Паркером Милнером.

Он стал сменщиком Логана Томпсона в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:3, третий период). Это произошло из-за травмы Чарли Линдгрена.

Вызвать вратаря из АХЛ «Кэпиталс», находящиеся в выездном турне, не успевали.

35-летний Милнер завершил профессиональную карьеру в сезоне-2019/20. Четыре сезона он отыграл в системе «Вашингтона», где выступал в АХЛ за «Херши» и в ECHL за «Южную Каролину» (где в том числе пересекался с Томпсоном).

Сейчас он работает ресторанным критиком и ведет колонку в газете Post and Courier из Южной Каролины. Кроме того, в последние несколько лет Паркер привлекается к тренировкам «Вашингтона» в качестве дополнительного вратаря.

Обычно Милнер не ездит с командой на выезды, но в этот раз отправился в турне по Калифорнии.