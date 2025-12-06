Ричмонд
Труба травмировал 20-летнего форварда «Вашингтона» Леонарда. Судьи не нашли нарушения правил, защитник «Анахайма» дважды отклонил вызов на драку от Уилсона

Защитник «Анахайма» Джейкоб Труба нанес травму форварду «Вашингтона» Райану Леонарду в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами (4:3 Б).

Источник: Спортс"

Эпизод с силовым приемом произошел в первом периоде матча за воротами «Дакс».

20-летний Леонард завершил игру с травмой верхней части тела после этого момента.

Судьи не нашли нарушения правил в действиях Трубы, в том числе после видеопросмотра на предмет удара в голову.

В итоге в меньшинстве остался «Вашингтон» — у команды удалили защитника Джейкоба Чикрана, вступившегося за Леонарда.

Во втором периоде форвард «Кэпиталс» Том Уилсон дважды попытался вызвать Трубу на драку, но оба раза получил отказ.