Овечкин остался без очков впервые за 6 игр. У него 4 броска, 2 хита и «+1» за 20:19 против «Анахайма», буллит в серии не бросал

40-летний россиянин завершил 6-матчевую серию игр с очками (4+5 на отрезке). Всего в сезоне у него 29 очков в 29 играх при полезности «+11».
Сегодня Александр (20:19, «+1») отметился 4 бросками в створ и 2 силовыми приемами. Буллит в послематчевой серии из 3 раундов он не бросал.
Овечкин не забил 13-й послематчевый буллит подряд. У него 29,1% реализации за карьеру.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше