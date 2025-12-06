Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.43
П2
1.94
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Вегас
3
П1
X
П2

Овечкин остался без очков впервые за 6 игр. У него 4 броска, 2 хита и «+1» за 20:19 против «Анахайма», буллит в серии не бросал

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:3 Б).

40-летний россиянин завершил 6-матчевую серию игр с очками (4+5 на отрезке). Всего в сезоне у него 29 очков в 29 играх при полезности «+11».

Сегодня Александр (20:19, «+1») отметился 4 бросками в створ и 2 силовыми приемами. Буллит в послематчевой серии из 3 раундов он не бросал.

Овечкин не забил 13-й послематчевый буллит подряд. У него 29,1% реализации за карьеру.

