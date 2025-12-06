Овечкин поучаствовал в стычке в игре с «Анахаймом». Капитан «Вашингтона» помог уложить на лед Ватрано, толкнувшего Чикрана на борт

Эпизод начался, когда Фрэнк Ватрано толкнул Джейкоба Чикрана в спину и тот врезался в борт. Дилан Строум и Овечкин атаковали форварда «Дакс», уложив его на лед.
Чикран поднялся самостоятельно и смог продолжить игру, Ватрано наказали удалением на 2 минуты за толчок Чикрана.
Труба травмировал 20-летнего форварда «Вашингтона» Леонарда. Судьи не нашли нарушения правил, защитник «Анахайма» дважды отклонил вызов на драку от Уилсона.
