Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
1
:
Локомотив
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
15.00
П2
1.04
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
1
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
16.00
X
4.70
П2
48.00
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.42
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
23:30
Флорида
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.50
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Вегас
3
П1
X
П2

Овечкин поучаствовал в стычке в игре с «Анахаймом». Капитан «Вашингтона» помог уложить на лед Ватрано, толкнувшего Чикрана на борт

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» уступил «Анахайму» (3:4 Б). По ходу третьего периода Александр Овечкин поучаствовал в стычке.

Источник: Спортс"

Эпизод начался, когда Фрэнк Ватрано толкнул Джейкоба Чикрана в спину и тот врезался в борт. Дилан Строум и Овечкин атаковали форварда «Дакс», уложив его на лед.

Чикран поднялся самостоятельно и смог продолжить игру, Ватрано наказали удалением на 2 минуты за толчок Чикрана.

Труба травмировал 20-летнего форварда «Вашингтона» Леонарда. Судьи не нашли нарушения правил, защитник «Анахайма» дважды отклонил вызов на драку от Уилсона.

