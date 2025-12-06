Форвард «Шанхая» Сукезе про слухи об отставке Галлана: «Впервые слышу. Мы верим в его систему, он заботится о каждом игроке»

Нападающий «Шанхая» Нэйт Сукезе рассказал, что игроки команды доверяют главному тренеру Жерару Галлану и верят в его систему игры. В пятницу Галлан пропустил пресс‑конференцию после поражения от «Торпедо» (3:4 Б) — он уехал в аэропорт.
— На фоне последних результатов появилась информация, что Жерар Галлан может быть отправлен в отставку. Видели ли вы эти новости?
— Я слышу об этом впервые. Не знаю, откуда это взялось.
— Жерар Галлан сможет вывести команду из нынешней ситуации, улучшить результаты «Шанхая»?
— Да. Мы все в него верим. Мы доверяем ему. Мы верим в его систему. Он замечательный человек. Он заботится о каждом игроке как о личности. Сначала игрок, потом хоккей. Мы все очень доверяем ему и верим в него, и он верит в нас, — сказал Сукезе.