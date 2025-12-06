Ричмонд
07.12
Бостон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
07.12
Калгари
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
07.12
Каролина
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.86
П2
4.09
Хоккей. НХЛ
07.12
Оттава
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.26
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
07.12
Тампа-Бэй
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.37
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
07.12
Торонто
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.50
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
07.12
Лос-Анджелес
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.54
П2
3.70
Хоккей. НХЛ
07.12
Ванкувер
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
07.12
Сиэтл
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
07.12
Эдмонтон
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.70
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
1
:
СКА
2
П1
X
П2

Ю Сато покинул «Динамо-Алтай». Первый японец в КХЛ выступал в России с 2022 года

23-летний японский нападающий Ю Сато покинул «Динамо-Алтай». Сато является первым японцем в FONBET КХЛ. В июне 2022 года он подписал контракт с «Торпедо» и выступал в составе нижегородского клуба до декабря 2023-го.

Источник: Спортс"

23-летний японский нападающий Ю Сато покинул «Динамо-Алтай». Сато является первым японцем в FONBET КХЛ. В июне 2022 года он подписал контракт с «Торпедо» и выступал в составе нижегородского клуба до декабря 2023-го.

"За два неполных сезона форвард провел за барнаульскую команду 68 матчей, в которых набрал 38 (15+23) результативных баллов.

Благодарим Ю за игру, за вклад в победы команды и яркие эмоции! Искренне желаем всего самого наилучшего в жизни и дальнейшей спортивной карьере! «- говорится в заявлении пресс-службы “Динамо-Алтай”.