Маккиннон сделал дубль против «Рейнджерс» с победным голом в овертайме и стал первой звездой. У Нэтана 24+24 и «плюс 35» в 28 матчах, он лучший снайпер и бомбардир НХЛ в сезоне

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон забил гол в матче с «Рейнджерс» на 56-й минуте. На 60-й Артемий Панарин сравнял счет и перевел матч в овертайм.

Источник: Спортс"

На третьей минуте овертайма Маккиннон забросил победную шайбу, оформив дубль. Нэтан был признан первой звездой встречи, второй звездой стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, третьей — голкипер «Колорадо» Маккензи Блэквуд.

Теперь на счету Маккиннона 48 (24+24) очков в 28 матчах при показателе полезности «плюс 35». Канадец — лучший бомбардир и снайпер в сезоне НХЛ на данный момент.

У Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» и форварда «Сан-Хосе» Макклина Селебрини по 40 очков (14+26 у обоих), у идущего третьим Коннора Бедарда из «Чикаго» 39 (18+21) баллов.