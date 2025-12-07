Ричмонд
перерыв
Ванкувер
3
:
Миннесота
1
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.60
П2
21.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сиэтл
3
:
Детройт
3
Все коэффициенты
П1
3.02
X
2.80
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
5
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.41
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.22
П2
2.73
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.69
X
4.47
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.30
П2
1.89
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
0
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Торонто
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
7
:
Коламбус
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Кузьменко забил «Чикаго», прервав серию из 11 матчей без очков. У него 4+4 в 25 играх в сезоне

Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (6:0).

29-летний россиянин прервал серию из 11 игр без набранных очков. На его счету 8 (4+4) баллов в 25 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

Сегодня Кузьменко (12:03, «+1») реализовал единственный бросок в створ и отметился 1 силовым приемом.