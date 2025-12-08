Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.63
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.40
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.31
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.78
П2
3.52
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
7
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Динамо М
8
П1
X
П2

Шарипзянов о 7:5 со «Спартаком»: «Хорошо, что смогли реализовать свои моменты, но в обороне надо играть чище. Стараемся становиться лучше каждый день, были матчи, которые мы сами отдали, становимся умнее&raq

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался после матча против «Спартака» (7:5).

Источник: Спортс"

"Мы ко всему готовы, надо выходить и работать. Хорошо, что смогли реализовать свои моменты в начале игры, но в обороне, конечно, надо играть чище. Когда ты много пропускаешь, то это не очень хорошо.

В таблицу давно не заглядывал, там у нас поменьше игр, чем у других команд. Стараемся становиться лучше каждый день, были матчи, которые мы сами отдали. Но ничего, становимся умнее.

Набрал 2+2? Да, но, если честно, чем меньше обращаешь на это внимание, тем больше получается, старался об этом не думать. Главное приносить пользу команде, но защитник все равно должен защищаться, а нападающий — атаковать", — сказал Шарипзянов.