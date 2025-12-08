Шарипзянов о 7:5 со «Спартаком»: «Хорошо, что смогли реализовать свои моменты, но в обороне надо играть чище. Стараемся становиться лучше каждый день, были матчи, которые мы сами отдали, становимся умнее&raq

"Мы ко всему готовы, надо выходить и работать. Хорошо, что смогли реализовать свои моменты в начале игры, но в обороне, конечно, надо играть чище. Когда ты много пропускаешь, то это не очень хорошо.
В таблицу давно не заглядывал, там у нас поменьше игр, чем у других команд. Стараемся становиться лучше каждый день, были матчи, которые мы сами отдали. Но ничего, становимся умнее.
Набрал 2+2? Да, но, если честно, чем меньше обращаешь на это внимание, тем больше получается, старался об этом не думать. Главное приносить пользу команде, но защитник все равно должен защищаться, а нападающий — атаковать", — сказал Шарипзянов.