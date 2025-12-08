Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.78
П2
3.52
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
7
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Динамо М
8
П1
X
П2

Ожиганов о 8:4 с «Трактором»: «Игра началась в нашу пользу. И гол забили быстро, и большинство реализовали. И, вроде, не допускали глупых ошибок»

Капитан «Динамо» Игорь Ожиганов высказался после матча против «Трактора» (8:4).

Источник: Спортс"

— За счет чего превзошли «Трактор»?

— Игра началась в нашу пользу. И гол забили быстро, и большинство реализовали. И, вроде, не допускали глупых ошибок, чтобы дать возможности сопернику.

— У «Трактора» как раз было много ошибок в обороне. Из-за этого так много шайб забросили?

— Да нет. Просто в чем-то получается лучше, какие моменты удаются. Все сложилось в нашу пользу. Не нужно кого-то перехваливать.

— В концовке у «Динамо» три удаления подряд. Уже поняли, что победили и можно расслабиться?

— Нет, конечно. Это наша ошибка.

— В прошлом сезоне «Трактор» был неудобным соперником. В этом сезоне смогли выиграть два матча. Ситуация исправилась?

— Нельзя сравнивать два сезона. Там были свои проблемы, мы на них и оступились.

— Приятно заканчивать первую половину чемпионата на победной ноте?

— Всегда приятно побеждать. Тем более, что забросили восемь шайб. Главное, вернуться в такой же форме, — сказал Ожиганов.

Гусев уничтожил «Трактор»! Провел лучший матч в карьере.