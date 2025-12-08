Ожиганов о 8:4 с «Трактором»: «Игра началась в нашу пользу. И гол забили быстро, и большинство реализовали. И, вроде, не допускали глупых ошибок»

— За счет чего превзошли «Трактор»?
— Игра началась в нашу пользу. И гол забили быстро, и большинство реализовали. И, вроде, не допускали глупых ошибок, чтобы дать возможности сопернику.
— У «Трактора» как раз было много ошибок в обороне. Из-за этого так много шайб забросили?
— Да нет. Просто в чем-то получается лучше, какие моменты удаются. Все сложилось в нашу пользу. Не нужно кого-то перехваливать.
— В концовке у «Динамо» три удаления подряд. Уже поняли, что победили и можно расслабиться?
— Нет, конечно. Это наша ошибка.
— В прошлом сезоне «Трактор» был неудобным соперником. В этом сезоне смогли выиграть два матча. Ситуация исправилась?
— Нельзя сравнивать два сезона. Там были свои проблемы, мы на них и оступились.
— Приятно заканчивать первую половину чемпионата на победной ноте?
— Всегда приятно побеждать. Тем более, что забросили восемь шайб. Главное, вернуться в такой же форме, — сказал Ожиганов.
Гусев уничтожил «Трактор»! Провел лучший матч в карьере.