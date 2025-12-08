Профака об 1:3 от «Ак Барса»: «Игра была ноздря в ноздрю. У обеих команд были шансы на победу, соперник воспользовался своими моментами, а мы — нет»

— У обеих команд были шансы на победу. Проще говоря, соперник воспользовался своими моментами, а мы — нет.
— Игра с самого начала проходила на больших скоростях. Это соперник навязал такую игру?
— Я бы так не сказал. И «Ак Барс» быстрая команда, и мы тоже. Так что никто никому и ничего не навязывал. Вышли и сыграли в такой хоккей.
— Третий раз подряд не удается победить «Ак Барс». В чем причина? Неудобный соперник получается?
— Ну, знаете, такая игра была ноздря в ноздрю, так скажем, очень равная. Как я уже до этого говорил, нам банально нужно было просто забивать свои голы и все. «Ак Барс» этим воспользовался, а мы — нет.
— Какой отрезок матча сегодня стал ключевым?
— Мой ответ вряд ли будет отличаться оригинальностью. Обе команды играли силовой, быстрый хоккей. У них был момент, где они были в большинстве — им повезло, что произошел такой удачный отскок, и они этим воспользовались.
Если брать в расчет сослагательное наклонение, то, если бы этого отскока не было, кто знает, как бы игра сложилась дальше, — сказал Профака.