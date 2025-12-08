Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.78
П2
3.52
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
7
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Динамо М
8
П1
X
П2

Профака об 1:3 от «Ак Барса»: «Игра была ноздря в ноздрю. У обеих команд были шансы на победу, соперник воспользовался своими моментами, а мы — нет»

Защитник «Нефтехимика» Лука Профака высказался о матче с «Ак Барсом» (1:3).

Источник: Спортс"

— У обеих команд были шансы на победу. Проще говоря, соперник воспользовался своими моментами, а мы — нет.

— Игра с самого начала проходила на больших скоростях. Это соперник навязал такую игру?

— Я бы так не сказал. И «Ак Барс» быстрая команда, и мы тоже. Так что никто никому и ничего не навязывал. Вышли и сыграли в такой хоккей.

— Третий раз подряд не удается победить «Ак Барс». В чем причина? Неудобный соперник получается?

— Ну, знаете, такая игра была ноздря в ноздрю, так скажем, очень равная. Как я уже до этого говорил, нам банально нужно было просто забивать свои голы и все. «Ак Барс» этим воспользовался, а мы — нет.

— Какой отрезок матча сегодня стал ключевым?

— Мой ответ вряд ли будет отличаться оригинальностью. Обе команды играли силовой, быстрый хоккей. У них был момент, где они были в большинстве — им повезло, что произошел такой удачный отскок, и они этим воспользовались.

Если брать в расчет сослагательное наклонение, то, если бы этого отскока не было, кто знает, как бы игра сложилась дальше, — сказал Профака.