Горшков о «Салавате»: «Тяжело каждый матч играть первым номером, соперник где-то добавляет. Невозможно постоянно поддерживать один и тот же темп»

— Артем, почему «Салавату» не удалось ни разу отличиться в большинстве? Все-таки попыток было много.
— Думаю, соперник разобрал прошлые игры и сыграл четче. У нас были моменты, но у армейцев вратарь хорошо сыграл.
— «Салават» не может провести ровно и играть первым номером уже несколько матчей подряд. Почему команде не хватает энергии?
— Тяжело каждый матч играть первым номером. Соперник где-то добавляет. Невозможно постоянно поддерживать один и тот же темп.
— Какое значение сейчас имеет пауза?
— Нам надо отдохнуть, набраться эмоций. Был достаточно плотный график, мы отдавались полностью.
— Насколько важное значение имеет то, что перед паузой закрепились в восьмерке?
— Конечно, нам надо попадать в плей-офф. Но мы можем набирать больше очков, — сказал Горшков.
«Салават Юлаев» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции с 31 очком в 34 матчах.