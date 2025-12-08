Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
6
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
3
П1
X
П2

Овечкин без очков в 2-м матче подряд: 5 бросков за 18:39 против «Коламбуса». У него 14+15 в 30 играх

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативностью во втором матче НХЛ подряд — сегодня в игре с «Коламбусом» (2:0).

Источник: Sports.Ru

За 18:39 на льду (6:00 — в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, полезность — «0».

В 30 матчах сезона на счету Овечкина 29 (14+15) очков.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше