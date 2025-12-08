Овечкин без очков в 2-м матче подряд: 5 бросков за 18:39 против «Коламбуса». У него 14+15 в 30 играх

За 18:39 на льду (6:00 — в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, полезность — «0».
В 30 матчах сезона на счету Овечкина 29 (14+15) очков.
