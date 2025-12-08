Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
7
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
3
П1
X
П2

Панарин набрал очки в 4-м матче подряд — передача против «Вегаса». У него 10+22 в 31 игре

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Вегасом» (2:3 ОТ).

Источник: Спортс"

Россиянин продлил результативную серию (2+4) до 4 игр. Всего в 31 матче сезона на его счету 32 (10+22) очка.

Сегодня за 18:23 у Панарина ни одного броска в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность — «0».