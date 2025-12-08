Панарин набрал очки в 4-м матче подряд — передача против «Вегаса». У него 10+22 в 31 игре

Россиянин продлил результативную серию (2+4) до 4 игр. Всего в 31 матче сезона на его счету 32 (10+22) очка.
Сегодня за 18:23 у Панарина ни одного броска в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность — «0».
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Вегасом» (2:3 ОТ).
