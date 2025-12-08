Ричмонд
Плющев о сезоне КХЛ: «Слабенькое судейство и невысокий уровень игры — этого мы ожидали. Кадровая чехарда, унижающая тренерскую школу — большой сюрприз»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о текущем сезоне FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— Давайте подведем итог этой хоккейной осени. Слабенькое судейство, невысокий уровень игры и конкуренции за кубковые восьмерки — все это мы ожидали. Но большим сюрпризом стала унижающая тренерскую школу кадровая чехарда, которую в прошлые годы мы все-таки старались избегать.

Специфика именно этого сезона — тренерские головы полетели осенью. Началось с Бориса Миронова, которого «Лада» убрала уже после первой недели чемпионата. Далее — дважды «Сибирь», «Сочи», «Амур» и даже более успешные клубы — московское «Динамо», «Спартак» с «Локомотивом». И вот вчера на закуску — «Адмирал» с Тамбиевым.

Массовый парад непрофессионализма!

— Почему непрофессионализма?

— Сейчас не буду говорить, что едва ли не каждая тренерская отставка — это удар по нашей школе, размывание роли главного тренера, его превращение в стрелочника.

Вопрос в другом — ведь отставленных в первые недели и месяцы чемпионата тренеров кто-то назначал. Кто-то предлагал их кандидатуры высшему руководству клуба или региона, защищал их, обосновывал под них бюджет.

Именно эти горе-управляющие не должны оставаться в тени и обязаны нести ответственность.

— О каких людях речь?

— Их сейчас модно называть генеральными менеджерами — и эту роль мы как обычно бездумно содрали с НХЛ. Хотя в традициях нашего хоккея ключевую роль всегда играл главный тренер.

Но это отдельная и глубокая тема, к ней еще вернемся по ходу сезона, — сказал Плющев.

Плющев об отстранении Тамбиева с поста в «Адмирале»: «Пошла эпидемия увольнений. Большое количество команд заявили претензии на Кубок Гагарина — это связано».