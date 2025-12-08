Плющев о сезоне КХЛ: «Слабенькое судейство и невысокий уровень игры — этого мы ожидали. Кадровая чехарда, унижающая тренерскую школу — большой сюрприз»

Специфика именно этого сезона — тренерские головы полетели осенью. Началось с Бориса Миронова, которого «Лада» убрала уже после первой недели чемпионата. Далее — дважды «Сибирь», «Сочи», «Амур» и даже более успешные клубы — московское «Динамо», «Спартак» с «Локомотивом». И вот вчера на закуску — «Адмирал» с Тамбиевым.