Селебрини набрал 106 очков за первые 100 матчей в НХЛ — 7-й результат в истории для игроков до 20 лет. Больше только у Гретцки, Кросби, Хаверчака, Фрэнсиса, Айзермана и Карсона

На счету 19-летнего игрока стало 106 (40+66) очков за первые 100 матчей в НХЛ. Это седьмой результат в истории лиги для хоккеистов, которые провели 100 игр, будучи младше 20 лет.
Больше набирали только Уэйн Гретцки (173 очка), Сидни Кросби (132), Дэйл Хаверчак (130), Рон Фрэнсис (124), Стив Айзерман (115) и Джимми Карсон (107).
В текущем сезоне Селебрини набрал 43 (15+28) очка за 30 матчей при полезности «плюс 6».
Селебрини — 6-й игрок в истории НХЛ с 3+ хет-триками в возрасте до 20 лет. Он сравнялся с Гретцки и Тедом Кеннеди.