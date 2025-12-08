Ричмонд
завершен
Анахайм
7
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Селебрини набрал 106 очков за первые 100 матчей в НХЛ — 7-й результат в истории для игроков до 20 лет. Больше только у Гретцки, Кросби, Хаверчака, Фрэнсиса, Айзермана и Карсона

Нападающий «Сан-Хосе» Макклин Селебрини набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:1).

Источник: Спортс"

На счету 19-летнего игрока стало 106 (40+66) очков за первые 100 матчей в НХЛ. Это седьмой результат в истории лиги для хоккеистов, которые провели 100 игр, будучи младше 20 лет.

Больше набирали только Уэйн Гретцки (173 очка), Сидни Кросби (132), Дэйл Хаверчак (130), Рон Фрэнсис (124), Стив Айзерман (115) и Джимми Карсон (107).

В текущем сезоне Селебрини набрал 43 (15+28) очка за 30 матчей при полезности «плюс 6».

Селебрини — 6-й игрок в истории НХЛ с 3+ хет-триками в возрасте до 20 лет. Он сравнялся с Гретцки и Тедом Кеннеди.