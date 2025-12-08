Ричмонд
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Томпсон из «Вашингтона» одержал 100-ю победу за 167 игр в НХЛ — 8-е место в истории НХЛ для незадрафтованных вратарей

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон отразил все 39 бросков в створ в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:0) и одержал 100-ю победу в лиге.

На это у него ушло 167 игр в регулярках. Это восьмой по скорости результат в истории НХЛ для незадрафтованных голкиперов.

Быстрее были только Билл Дернан (139 игр), Фрэнк Бримсек (150), Тайни Томпсон (158), Клинт Бенедикт (164), Тони Эспозито (165), Жак Плант (165) и Терри Савчак (165).

Томпсон начинал карьеру в «Вегасе» и выступает за «Вашингтон» второй сезон. В текущем регулярном чемпионате на его счету 21 игра, 92,5% сэйвов и коэффициент надежности 1,96.

Овечкин без очков в 2-м матче подряд: 5 бросков за 18:39 против «Коламбуса». У него 14+15 в 30 играх.