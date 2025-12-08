Томпсон из «Вашингтона» одержал 100-ю победу за 167 игр в НХЛ — 8-е место в истории НХЛ для незадрафтованных вратарей

На это у него ушло 167 игр в регулярках. Это восьмой по скорости результат в истории НХЛ для незадрафтованных голкиперов.
Быстрее были только Билл Дернан (139 игр), Фрэнк Бримсек (150), Тайни Томпсон (158), Клинт Бенедикт (164), Тони Эспозито (165), Жак Плант (165) и Терри Савчак (165).
Томпсон начинал карьеру в «Вегасе» и выступает за «Вашингтон» второй сезон. В текущем регулярном чемпионате на его счету 21 игра, 92,5% сэйвов и коэффициент надежности 1,96.
Овечкин без очков в 2-м матче подряд: 5 бросков за 18:39 против «Коламбуса». У него 14+15 в 30 играх.