Гафуров о бюджете «Торпедо»: «В нынешние времена его не планируют, а завоевывают, находят и выбивают — полный спектр. Мы немножко подпрыгиваем над полом зарплат»

— Не планируется ли увеличение бюджета «Торпедо» в будущем? Ведь ни для кого не секрет, что сейчас клуб работает совсем не по верхней грани потолка.
— Скажем так: мы немножко подпрыгиваем над полом и выглядываем оттуда. К сожалению. В нынешние экономические времена бюджет не планируют, а завоевывают, достигают, находят, выбивают и т. д. Полный спектр.
Думаю, для «Торпедо» станет хорошим подспорьем новая арена и увеличение коммерческих доходов, чтобы получился органический рост.
Хороший пример показал «Трактор», я бы отметил их работу — Сергея Якушевского и Ивана Савина, которые, увеличив коммерческие доходы, смогли переложить это на бюджет. Сейчас наш клуб набирает космическую скорость, — сказал Гафуров.
