Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2

Гафуров о бюджете «Торпедо»: «В нынешние времена его не планируют, а завоевывают, находят и выбивают — полный спектр. Мы немножко подпрыгиваем над полом зарплат»

Генеральный директор «Центра управления и развития спорта в Нижегородской области» Максим Гафуров поделился информацией о бюджете «Торпедо».

Источник: Спортс"

— Не планируется ли увеличение бюджета «Торпедо» в будущем? Ведь ни для кого не секрет, что сейчас клуб работает совсем не по верхней грани потолка.

— Скажем так: мы немножко подпрыгиваем над полом и выглядываем оттуда. К сожалению. В нынешние экономические времена бюджет не планируют, а завоевывают, достигают, находят, выбивают и т. д. Полный спектр.

Думаю, для «Торпедо» станет хорошим подспорьем новая арена и увеличение коммерческих доходов, чтобы получился органический рост.

Хороший пример показал «Трактор», я бы отметил их работу — Сергея Якушевского и Ивана Савина, которые, увеличив коммерческие доходы, смогли переложить это на бюджет. Сейчас наш клуб набирает космическую скорость, — сказал Гафуров.

Гендиректор «Торпедо» о Кузнецове: «Если будет свободен — рассмотрим его кандидатуру. Мы общались с его агентом еще до перехода в “Металлург”.