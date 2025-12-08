Ричмонд
завершен
Анахайм
7
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2

Овечкин выиграл 841-й матч в регулярках НХЛ — 9-е место в истории лиги. Лидирует Лидстрем — 931 игра

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» обыграл «Коламбус» (2:0). Эта победа стала 841-й в регулярках для Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

40-летний форвард вышел на девятое место в истории лиги по этому показателю, обойдя Райана Сутера.

Выше него располагаются Марк Мессье (864), Яромир Ягр (874), Здено Хара (879), Скотт Стивенс (879), Крис Челиос (894), Джо Торнтон (914), Патрик Марло (935) и Никлас Лидстрем (937).

По числу проведенных матчей в регулярных чемпионатах Овечкин занимает 22-е место в истории НХЛ — 1521 игра.

