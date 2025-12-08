Овечкин выиграл 841-й матч в регулярках НХЛ — 9-е место в истории лиги. Лидирует Лидстрем — 931 игра

40-летний форвард вышел на девятое место в истории лиги по этому показателю, обойдя Райана Сутера.
Выше него располагаются Марк Мессье (864), Яромир Ягр (874), Здено Хара (879), Скотт Стивенс (879), Крис Челиос (894), Джо Торнтон (914), Патрик Марло (935) и Никлас Лидстрем (937).
По числу проведенных матчей в регулярных чемпионатах Овечкин занимает 22-е место в истории НХЛ — 1521 игра.
