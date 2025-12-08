Ричмонд
Депутат Свищев: «Овечкин — главный российский спортсмен в 2025-м для меня. Пример для всех россиян, на такого спортсмена и гражданина надо равняться»

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев поделился мнением о спортсмене года в России.

Источник: Спортс"

"Главным российским спортсменом в 2025 году для меня стал Александр Овечкин. Это однозначный лидер с резким отрывом.

Возможно, после зимней Олимпиады у меня появятся новые фавориты. Пока это Овечкин. Он творит в 40 лет не только для «Вашингтона», но и для всего международного спорта, для российского хоккея. Каждое утро я просыпаюсь и смотрю, набрал ли Александр очки.

Овечкин — пример для всех россиян, для молодежи, которая играет во дворе. Считаю, что на такого спортсмена и гражданина надо равняться", — сказал Свищев.

Овечкин выиграл 841-й матч в регулярках НХЛ — 9-е место в истории лиги. Лидирует Лидстрем — 931 игра.

