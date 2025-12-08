Ричмонд
Овечкин — самый обсуждаемый игрок года из России во «ВКонтакте», Дзюба — 2-й, Медведев — 3-й. Месси, Роналду и Ферстаппен — в топ-3 иностранных спортсменов

Александр Овечкин стал российским спортсменом года во «ВКонтакте».

Источник: Спортс"

«ВКонтакте» и Brand Analytics рассказали, какие персоны и темы привлекли внимание пользователей соцсети в 2025 году.

При составлении рейтинга учитывалось число публичных упоминаний персон, событий и других объектов исследования во «ВКонтакте» с 1 января по 15 ноября 2025 года, тональность обсуждений не учитывалась.

Отмечается, что для исследования было обработано 31,5 млрд публичных постов, комментариев, фотографий, аудио- и видеозаписей.

Первое место среди российских спортсменов занял капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Сообщается, что в 2025 году в соцсети активно обсуждали его рекорд. Хоккеист стал лучшим снайпером в истории НХЛ, а также первым забросил 900 шайб в лиге.

Второе место занял форвард «Акрона» Артем Дзюба, который стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Третье место занял теннисист Даниил Медведев. Пользователи обсуждали его выступления на международных турнирах.

Среди иностранных звезд на первом месте находится форвард «Интер Майами» Лионель Месси. На втором — нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который сделал предложение своей девушке.

Замкнул топ-3 автогонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен.

