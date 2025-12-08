Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали первую победу в выездной серии

Во втором матче выездной серии подопечные Евгения Летова гостили у «Стальных Лис» в Магнитогорске. В стартовой трети бобруйчане отправили в чужие ворота три шайбы, авторами голов стали Николай Салыго, Никита Ходорович и Богдан Белкин. Гости ответили только одним точным броском, но во втором периоде сумели сравнять цифры — 3:3. В заключительной 20-минутке Дмитрий Хобян оформил дубль и принес белорусам победу со счетом 5:3.