Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
09.12
Торонто
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
09.12
Калгари
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.40
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
09.12
Юта
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
09.12
Ванкувер
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.50
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
09.12
Сиэтл
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.79
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Чикаго
1
П1
X
П2

Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали первую победу в выездной серии

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» одержал первую победу в гостевом турне регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги сезона-25/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Во втором матче выездной серии подопечные Евгения Летова гостили у «Стальных Лис» в Магнитогорске. В стартовой трети бобруйчане отправили в чужие ворота три шайбы, авторами голов стали Николай Салыго, Никита Ходорович и Богдан Белкин. Гости ответили только одним точным броском, но во втором периоде сумели сравнять цифры — 3:3. В заключительной 20-минутке Дмитрий Хобян оформил дубль и принес белорусам победу со счетом 5:3.

Хоккеисты «Динамо-Шинника» продлили отрезок с набранными очками до трех матчей. Наша команда осталась на пятом месте в таблице «Золотого» дивизиона Западной конференции МХЛ с 41 баллом в активе. Третий и заключительный поединок выездной серии бобруйчане проведут 10 октября в Екатеринбурге против «Авто».