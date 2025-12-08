Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
09.12
Торонто
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.40
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
09.12
Калгари
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.40
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
09.12
Юта
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.30
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
09.12
Ванкувер
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.50
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
09.12
Сиэтл
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Чикаго
1
П1
X
П2

Крикунов о «Тракторе»: «Когда брали канадских тренеров, столько восторгов было, как будто они по небу летают. А оказалось, что не такие уж они и сильные, менталитет другой»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об иностранных тренерах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

Сегодня «Трактор» расстался с исполняющим обязанности главного тренера Рафаэлем Рише. 31-летний канадец возглавил команду 17 ноября после ухода Бенуа Гру. Под его руководством челябинцы одержали 2 победы в 8 матчах FONBET КХЛ.

«Когда брали канадских тренеров в “Трактор”, столько восторгов было. Как будто они по небу летают. А оказалось, что не такие уж они и сильные. Менталитет все-таки другой.

Клубам, которые хотят брать иностранцев, надо хорошо изучать тренеров. Одно дело — Боб Хартли, который уже давно работает в России, знает местную специфику. Надо приглашать тех, кто имеет опыт работы в той же НХЛ, у кого за плечами что-то есть", — сказал Крикунов.