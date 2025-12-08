Крикунов о «Тракторе»: «Когда брали канадских тренеров, столько восторгов было, как будто они по небу летают. А оказалось, что не такие уж они и сильные, менталитет другой»

Сегодня «Трактор» расстался с исполняющим обязанности главного тренера Рафаэлем Рише. 31-летний канадец возглавил команду 17 ноября после ухода Бенуа Гру. Под его руководством челябинцы одержали 2 победы в 8 матчах FONBET КХЛ.
«Когда брали канадских тренеров в “Трактор”, столько восторгов было. Как будто они по небу летают. А оказалось, что не такие уж они и сильные. Менталитет все-таки другой.
Клубам, которые хотят брать иностранцев, надо хорошо изучать тренеров. Одно дело — Боб Хартли, который уже давно работает в России, знает местную специфику. Надо приглашать тех, кто имеет опыт работы в той же НХЛ, у кого за плечами что-то есть", — сказал Крикунов.