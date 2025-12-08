Ричмонд
Плющев о Рише: «Непонятно доверие 31-летнему зарубежному тренеру, который больших успехов не добивался. Надо услышать от руководителей “Трактора”, на что они рассчитывали»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев поделился мыслями о ситуации с тренерами в «Тракторе».

Источник: Спортс"

Сегодня клуб расстался с исполняющим обязанности главного тренера Рафаэлем Рише. 31-летний канадец возглавил команду 17 ноября после ухода Бенуа Гру. Под его руководством челябинцы одержали 2 победы в 8 матчах FONBET КХЛ.

«Трактор» недавно пригласил в штаб Сергея Зубова. Думаю, он и займет пост главного тренера. Что же касается Рише, то надо спрашивать у менеджера, который его приглашал, обосновывал его кандидатуру перед руководством, выбивал неплохой контракт под него.

Немного непонятно это доверие 31-летнему зарубежному тренеру, который больших успехов не добивался. Разве что как хоккеист, и то есть сомнения.

Надо услышать от руководителей, на что они рассчитывали и надеялись. При этом у «Трактора» стоят серьезные задачи в этом сезоне. Непонятная ситуация", — сказал Плющев.