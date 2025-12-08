Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.40
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.30
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.50
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Чикаго
1
П1
X
П2

Гимаев-младший о Козлове в штабе «России 25»: «Его не будет в Новосибирске, по видеосвязи будет консультировать. Сейчас важнее сконцентрироваться на “Салавате”, он эту позицию донес, его пон

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов не поедет на Кубок Первого канала в Новосибирск.

Источник: Спортс"

Об этом сообщил Сергей Гимаев-младший.

Тренер ранее вошел в штаб Романа Ротенберга в «России 25».

— Для Виктора Николаевича это было большим сюрпризом. И Виктора Николаевича не будет в Новосибирске.

— Вместо него, как я понимаю, Ковалев поедет?

— Так и получилось. Вызвали Козлова, а потом чуть позже уже вызвали Ковалева.

Козлов будет по видеосвязи консультировать, они будут общаться. Какая бы сборная России ни была, это престижно, это здорово, и Козлов сам об этом сказал.

Но сейчас ему важнее сконцентрироваться на клубе. Сейчас единственная пауза. Он главный тренер. Конечно, он должен быть с командой. Он эту позицию донес, его прекрасно поняли, — сказал бывший защитник клубов КХЛ Гимаев-младший.

Козлов о приглашении в штаб «России 25»: «Позвонил Ротенберг, мы поговорили. Когда приглашают в сборную, тяжело сказать “нет”. Любая роль в тренерском штабе почетна».

Ротенберг — главный тренер «России 25» на Кубке Первого канала. В его штаб вошли Виктор Козлов, Шафранов, Корешков и Лещев.