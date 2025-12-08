Гимаев-младший о Козлове в штабе «России 25»: «Его не будет в Новосибирске, по видеосвязи будет консультировать. Сейчас важнее сконцентрироваться на “Салавате”, он эту позицию донес, его пон

Об этом сообщил Сергей Гимаев-младший.
Тренер ранее вошел в штаб Романа Ротенберга в «России 25».
— Для Виктора Николаевича это было большим сюрпризом. И Виктора Николаевича не будет в Новосибирске.
— Вместо него, как я понимаю, Ковалев поедет?
— Так и получилось. Вызвали Козлова, а потом чуть позже уже вызвали Ковалева.
Козлов будет по видеосвязи консультировать, они будут общаться. Какая бы сборная России ни была, это престижно, это здорово, и Козлов сам об этом сказал.
Но сейчас ему важнее сконцентрироваться на клубе. Сейчас единственная пауза. Он главный тренер. Конечно, он должен быть с командой. Он эту позицию донес, его прекрасно поняли, — сказал бывший защитник клубов КХЛ Гимаев-младший.
Козлов о приглашении в штаб «России 25»: «Позвонил Ротенберг, мы поговорили. Когда приглашают в сборную, тяжело сказать “нет”. Любая роль в тренерском штабе почетна».
Ротенберг — главный тренер «России 25» на Кубке Первого канала. В его штаб вошли Виктор Козлов, Шафранов, Корешков и Лещев.